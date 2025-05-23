Adana'da acı olay! Sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen Dilan can verdi
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. Sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen 11 yaşındaki Dila boğuldu.
Adana'da acı bir olay meydana geldi. Zeynepli Mahallesi'nde sulama kanalına düşen Kader S. (7) suda çırpınmaya başladı. Bu sırada, kardeşini gören 11 yaşındaki Dilan S. de kurtarmak için suya atladı.
KARDEŞİNİ KURTARMAK İSTEYEN DİLAN BOĞULDU
Akıntıda sürüklenen iki kardeşin çığlıklarını duyan amca İsmail S, suya atlayarak çocukları çıkardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dilan'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, kardeşi Kader'i hastaneye kaldırdı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerindeki incelemelerin ardından Dilan'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.