Adana’da acı olay! Sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen Dilan can verdi

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 04:37

Adana'da acı bir olay meydana geldi. Zeynepli Mahallesi'nde sulama kanalına düşen Kader S. (7) suda çırpınmaya başladı. Bu sırada, kardeşini gören 11 yaşındaki Dilan S. de kurtarmak için suya atladı.