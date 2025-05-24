İstanbul'da şüpheli ölüm! 19 yaşındaki Deniz cinayete mi kurban gitti?

İstanbul Bahçelievler’de 11 suç kaydı bulunan Hayrettin K., sevgilisi Deniz Karakaya'nın hayatını kaybettiğini ihbar ettikten sonra kayıplara karıştı. 19 yaşındaki genç kızın ölümünde yüksek doz uyuşturucu tespit edilirken, ailesi olayın cinayet olduğunu iddia ediyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

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İstanbul Bahçelievler'de 11 suç kaydı olan Hayrettin K. (40), sevgilisinin uyuşturucu kullandıktan sonra hayatını kaybettiğini polise ihbar ettikten sonra evden kaçtı. Polis, cesetle karşılaştı. Cesedin, Deniz Karaka'ya (19), ait olduğu belirlendi. Polis, şüpheli Hayrettin K.'yı aramak için çalışma başlattı.



Deniz Karakaya'nın kuzeni Hakan Karakaya, "Hayrettin gelip, 'Deniz benim helalim' diyor, evin önünden alıp gidiyor. Kuzenimden para bile istemiş. Kuzenimin telefonunu paramparça etmiş. Otopsi raporunda uyuşturucu çıkıyor, yüksek dozda. Uyuşturucudan değil bunun bir cinayet olduğuna inanıyoruz ve bunun çözülmesini istiyoruz" dedi.

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