Bir evi soyup 2 şehre dağıldılar! Utançtan yüzlerini açamadılar

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 12:08

Kent merkezi Perakende Mahallesi'nde bir eve girerek yaklaşık 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar, önce kayıplara karıştı.

Tokat'ta bir eve girerek 800 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 4 şüpheliden ikisi Kayseri'de, ikisi ise Ankara'da yakalandı. (İHA)

GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Olayın ardından Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın gerçekleştiği bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kadın ve 1 erkek ve kullandıkları otomobili belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Kayseri'den geldikleri tespit edildi.