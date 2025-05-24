Elif'i de koruyamadık! Bir kadın daha sevgilisi tarafından katledildi

Balıkesir korkunç bir cinayetle sarsıldı. Burak İ. (26) ile sevgilisi Dilruba Elif Çetin (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burak İ., genç kıza bıçakla saldırdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

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Balıkesir korkunç bir cinayetle sarsıldı. Burak İ. (26) ile sevgilisi Dilruba Elif Çetin (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burak İ., genç kıza bıçakla saldırdı.

Daha sonra ise balkondan atlayarak olay yerinden kaçtı. Göğüs ve sırt bölgesinden bıçaklandığı belirlenen Dilruba Elif Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Katil zanlısı Burak İ., kısa süre sonra olay yerine yakın bir noktada araç içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Soruşturma başlatıldı.

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