Bayram tatili 4 günde kaldı
Kurban Bayramı tatilinin süresi netleşti. Uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen bayram tatili, uzatılmadı.
Kurban Bayramı tatilinin süresi netleşti. Uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen bayram tatili, uzatılmadı. Kamu çalışanlarının bayram tatili, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacak.
Kamu çalışanları 6-7-8-9 Haziran'da idari izinli sayılacak. Normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecek. Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü kutlanmaya başlanacak.
7 Haziran Cumartesi bayramın ikinci, 8 Haziran Pazar ise bayramın üçüncü günü. Bayramın son günü ise 9 Haziran Pazartesi'ye denk geliyor. Bayram tatilinin uzatılmamasıyla birlikte 10 Haziran Salı günü mesaiye geri dönüş yapılacak.