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Bayram tatili 4 günde kaldı

Kurban Bayramı tatilinin süresi netleşti. Uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen bayram tatili, uzatılmadı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
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Bayram tatili 4 günde kaldı

Kurban Bayramı tatilinin süresi netleşti. Uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen bayram tatili, uzatılmadı. Kamu çalışanlarının bayram tatili, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacak.

Kamu çalışanları 6-7-8-9 Haziran'da idari izinli sayılacak. Normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecek. Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü kutlanmaya başlanacak.

7 Haziran Cumartesi bayramın ikinci, 8 Haziran Pazar ise bayramın üçüncü günü. Bayramın son günü ise 9 Haziran Pazartesi'ye denk geliyor. Bayram tatilinin uzatılmamasıyla birlikte 10 Haziran Salı günü mesaiye geri dönüş yapılacak.

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