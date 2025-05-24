Kavrulacağız | Termometreler 8-10 derece yükselecek

Hafta sonu Ege'deki bazı ilçelerde mayıs ayı sıcaklık rekoru bekleniyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

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Hafta sonu Ege'deki bazı ilçelerde mayıs ayı sıcaklık rekoru bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdür Yardımcısı Rüştü Kırbaş, sıcakların, hafta sonu mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkacağını söyledi.

İzmir'in Bayındır, Tire, Torbalı gibi ilçelerinde, yine Aydın'ın iç kesimlerinde, Manisa'nın Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Salihli gibi ilçelerinde 41-42 dereceler görülecek.

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