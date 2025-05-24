Kavrulacağız | Termometreler 8-10 derece yükselecek
Hafta sonu Ege'deki bazı ilçelerde mayıs ayı sıcaklık rekoru bekleniyor.
Hafta sonu Ege'deki bazı ilçelerde mayıs ayı sıcaklık rekoru bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdür Yardımcısı Rüştü Kırbaş, sıcakların, hafta sonu mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkacağını söyledi.
İzmir'in Bayındır, Tire, Torbalı gibi ilçelerinde, yine Aydın'ın iç kesimlerinde, Manisa'nın Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Salihli gibi ilçelerinde 41-42 dereceler görülecek.