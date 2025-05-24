Bir Umut bir vazgeçiş: Lösemiyle savaşan genç doktora büyük hayal kırıklığı

29 yaşındaki doktor Gizem Demir, lösemiyle mücadele ediyor. Doktor için uyumlu çıkan donör son anda vazgeçti. Umut, hayal kırıklığına dönüştü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

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Makedonya'da çalışan ve 6 ay önce lösemi (kan kanseri) olduğunu öğrenen doktor Gizem Demir (29) tedavi için Türkiye'ye döndü. 4 ay hastanede yatıp kemoterapi gören doktorun iyileşmesi için kemik iliği nakli gerekiyordu. Doktor Gizem, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) sistemine kayıt olduktan kısa süre sonra yüzde 100 uyumlu bir bağışçı çıktı.

SON ANDA....

Ancak doktorun mutluluğu kısa süre içinde hayal kırıklığına dönüştü, bağışçı ilik vermekten vazgeçti. Bundan 6 ay önce çok sağlıklı bir birey olduğunu belirten doktor Gizem, "Hiçbir şeyim yokken bir anda hayatım ters yüz oldu. Şu anda gerçekten insanların desteğine çok ihtiyacım var" dedi.

AİLECEK YIKILDIK

Yüzde 100 uyumlu vericinin olduğu söylendiğinde çok heyecanlandığını anlatan Gizem Demir, "50 yaşında bir erkek bireymiş. Yaklaşık bir ay falan kan vermesini ona ulaşılmasını bekledik nisan ortasında kan verdiği haberini aldık çok sevindik daha sonrasında vazgeçtiğini öğrendik yıkıldık" diye konuştu.

Gizem Demir ile uyumlu bir donör daha çıktı. Bağışçı istekliydi ancak sağlık kontrolünde yakın zamanda kuduz aşısı olduğu için 2 yıl boyunca kan ve ilik bağışlayamayacağı bildirildi. Doktor Gizem Demir ,"Artık kan değerlerime bile bakmıyorum. Çünkü ben artık düşünmek istemiyorum. Çok agresif bir hastalık kemoterapiye ara verdiklerinde hastalık baştan gelebileceği için tekrar kemoterapi alıyorum."Gizem Demir, yardım çağrısı da yaptı. Tıp fakültesi öğrencilerine seslenen Demir, "Aktif bir kampanya başlatılamadı yalvarıyorum lütfen artık bir kampanya başlatalım. Hiç değilse Türkiye'deki tıp fakültesi öğrencilerinden ilik bağışçısı olmayan kalmasın" dedi.



NASIL BAĞIŞ YAPILIYOR?

18-35 yaş arası sağlıklı herkes 3 tüp kan vererek kemik iliği bağışçısı olmak için aday olabilir. Uyumlu olan bağışçılar 55 yaşına kadar bağışçı olabiliyor.

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