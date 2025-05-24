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Adana'da dehşet anları! Temizlik krizi kanla bitti

Adana'da temizlik işçisi Tolga Hiçyakmaz (29) yaptığı temizliği beğenmeyince tepki gösteren çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık (60) ile tartıştı. Çıkan kavgada Tolga Hiçyakmaz, Hüsamettin Gözaçık'ı bıçakladı.

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Adana’da dehşet anları! Temizlik krizi kanla bitti

Adana'da temizlik işçisi Tolga Hiçyakmaz (29) yaptığı temizliği beğenmeyince tepki gösteren çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık (60) ile tartıştı. Çıkan kavgada Tolga Hiçyakmaz, Hüsamettin Gözaçık'ı bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Hüsamettin Gözaçık, kurtarılamadı. Gözaltına alınan katil zanlısı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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