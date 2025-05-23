Yenidoğan çetesini çökerten savcıyı makamında tehdit etmişlerdi! 14 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı | Detaylar ortaya çıktı
Türkiye'de infial olan 'Yenidoğan Çetesi' davasını açan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in ölümle tehdit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekenin detayları ortaya çıktı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, Başsavcılık Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Bürosunda görevli cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'e yönelik suikast eylemi hazırlığında olan bir örgütün tespit edildiği, örgütün her türlü imkanının bulunduğu, kamu kurum ve kuruluşlarıyla irtibatlı olduğu aktarıldı.
Fezlekede, kamu görevlilerinden ve özel şirketlerde çalışan üyelerinden teknik bilgi ile destek alabilen, tabanca ve diğer ateşli silahları bulundurabilen örgütün "silahlı hafiyelik örgütü" olduğu değerlendirildi.
Şüpheli örgüt elebaşı Mustafa Kemal Zengin'in örgüt üyesi Aylin Arslantatar ile 1308, Yavuz Çelik ile 12, Baki Çelik ile 3, Tarık Arslantatar ile 40 normal görüşme ve sayısız mesaj kaydı bulunduğu tespitine yer verilen fezlekede, şüpheli Zengin'in dijital materyallerinin incelendiği ve örgüt üyesi şüpheli Yavuz Çelik ile ilgili kayıtlara ulaşıldığı anlatıldı.
Fezlekede, dijital materyal incelemesinin ardından hazırlanan uzmanlık raporlarına göre, şüphelilerin birbirlerinin cep telefonu numaralarını ve geriye dönük konuşma ve görüşme kayıtlarını sildiklerinin tespit edildiği belirtildi.
Şüphelilerin birbirleriyle büyük bir gizlilik ve titizlik içinde irtibat kurmaya çalıştıkları aktarılan fezlekede, örgüt üyelerinin genellikle Telegram ve Whatsapp uygulamaları üzerinden iletişime geçtiklerinin belirlendiği ifade edildi.
ÖRGÜTÜN HİYERARŞİK YAPISI
Fezlekede, yapılan fiziki, teknik takip, iletişimin tespiti işlemleri, alınan ifadeler, tutanaklar, açık-kapalı kaynak araştırmaları ve banka analizleri sonucunda şüphelilerin, örgütlü şekilde hareket ederek, maddi çıkar temini ve birtakım şüphelileri korumak maksadıyla adaleti etkilemeyi amaçladıkları, adli ve idari makamlar ile kolluk kuvveti üzerinde baskı ve tehdit unsuru oluşturup, soruşturma-kovuşturma dosyalarını maddi veya başkaca bir çıkar amacı doğrultusunda etkilemeye çalıştıkları vurgulandı.
Örgütün amaçları doğrultusunda birden fazla suç işlediğinin aktarıldığı fezlekede, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ve şüpheli Mustafa Kemal Zengin elebaşılığında kurulan örgütün yöneticilerinin şüpheliler Gökhan Güler ve Aylin Arslantatar olduğu belirtildi.
Fezlekede, örgütün kimliği tespit edilemeyen "Polat" isimli yönetici ile şüpheliler Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ve kimliği belirlenemeyen üyelerden oluştuğu, ayrıca kamu görevlisi olan şüpheliler T.A, M.D, M.B, M.E.Y, İ.K. ve M.G'nin kamu güçlerini kullanarak mağdur kişilere ait kişisel veriler ile özel hayat niteliğindeki bilgi, belgeleri örgüte aktardıkları, örgütün adaleti etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu, suç örgütünün yapısına bakıldığında üyeler ile elebaşı arasında sıkı bir emir komuta zinciri ve hiyerarşinin bulunduğu anlatıldı.