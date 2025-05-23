Tedavi sürecinde hayatını kaybeden kanser hastasının ilaç masrafları eşi ve çocuklarına ödendi!

Nurten Demirhan, cilt kanseri tedavisi sürecinde hayatını kaybetti. Ölümünden önce SGK’ya açtığı dava sonucunda mahkeme, 320 bin TL’lik ilaç masraflarının eşi ve çocuklarına ödenmesi kararını verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025

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Ankara'da yaşayan 3 çocuk annesi Nurten Demirhan, 4 yıl arayla 2 kez cilt kanserine yakalandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tedavi sürecinde kendisine reçete edilen ilaçları karşılamadı.

Kadının eşi İsa Demirhan, tedavi sürecinde ilaç masraflarını karşılayabilmek için ev ve aracını sattı. Nurten Demirhan, SGK'ya dava açtı. İlk davayı kazandı. Ancak ikinci davanın sonucunu göremeden 2023 yılında 49 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Ankara Bölge İdari Mahkemesi, kanser hastalarına müjde olan bir karar aldı. Faiziyle birlikte 320 bin lira tutan ilaç masrafları, SGK tarafından Demirhan'ın eşi ve 3 çocuğuna ödendi.

Demirhan ailesinin avukatı Ezgi Tezcan Yaşar, "Bu karar kanser hastalarına umut oldu" dedi.

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