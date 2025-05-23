Sevgilisinin evinde cansız bedeni bulunmuştu: Genç kadının ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı!

Deniz Karakaya’nın, sevgilisi Hayrettin K.’nın evinde ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Hayrettin K.’nın sağlık görevlilerini arayarak, “Kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, öldü” dediği ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025

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İstanbul'da halasıyla yaşayan 19 yaşındaki Deniz Karakaya'nın, ilişki yaşadığı 40 yaşındaki Hayrettin K.'nın evinde ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Olaydan sonra kayıplara karışan Hayrettin K.'nın, sağlık görevlilerini arayarak "Kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, öldü. Evin anahtarını doğalgaz saatinin üstüne bırakıyorum ben evden çıkıyorum" dediği ortaya çıktı.

EVDE İKİ KURŞUN İZİ

Evde yapılan incelemede oda içerisinde 2 adet boş kovan, duvarda 2 isabet, yastıklarda fişek giriş çıkışı ve salon perdesinde kan izi olduğu görüldü. Evdeki incelemelerin ardından sokakta güvenlik kamera çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda binayı gören veya sokak içerisini gören herhangi bir kameraya rastlanılmadı.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Kayıplara karışan Hayrettin K.'nın suç kaydı kabarık çıktı. 4 adet uyuşturucu kullanmak, 2 adet uyuşturucu ticareti yapmak, 2 adet 6136, 2 adet Tehdit Hakaret,1 adet Kasten Yaralama kaydı olduğu belirlendi. Genç kızın, uyuşturucudan mı yoksa başka bir nedenden dolayı mı öldüğü Adlı Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak Adlı Tıp raporuyla ortaya çıkacak.

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