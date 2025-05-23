5 bin liralık borç 1 milyona çıktı!

Kıbrıs’tan döndükten sonra iş bulamayan Füsun Enserçakan, 5 bin lira borç aldı. İddiaya göre borç, senet yoluyla 1 milyon liraya çıkarıldı. Tefecilik suçlamasıyla dava açıldı.

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025

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Füsun Enserçakan, Kıbrıs'tan Türkiye'ye döndükten sonra iş bulamadı. Hasan Yıldırım'dan 2013'te 5 bin lira borç aldı. Borç alan Füsun Enserçakan, karşılığında da önüne konulan senede imza attı.

İddiaya göre; 5 bin liralık borç senedindeki tutar 300 bin liraya yükseltilerek icra takibi başlatıldı. Bu arada borç, faiziyle birlikte bugüne kadar 1 milyon liraya yükseldi. Füsün Enserçakan, suç duyurusunda bulundu. Hasan Yıldırım hakkında, tefecilik suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mağdur Füsün Enserçaka, "Hasan Yıldırım ile arsadaki hissemi satın almak istemesi üzerine tanıştım. Hisseme karşılık bana elden 10 bin lira verdi. Aldığım 5 bin liralık borcu bir milyona çıkardılar. Annemden kalan arsalara tedbir koydurmuşlar" dedi.

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