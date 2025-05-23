Güzellik merkezinde solaryuma giren kadın kabusu yaşadı!

Kocaeli'de solaryuma giren Gülşah Bodur, uyuya kalınca cihazda 17 dakika kaldı. Vücudunda yanıklar oluşan genç kadın, suç duyurusunda bulundu. İşletmeye 5 bin 580 TL ceza kesildi. Bodur, 'Bu ceza sağlığımı karşılamaz' diyerek karara tepki gösterdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025

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Kocaelı'nın İzmit ilçesinde yaşayan Gülşah Bodur, geçen yıl 10 dakika olarak ayarlanan solaryum cihazına girdi. Bir süre sonra, uyuya kaldı. İddiaya göre; uyandığında 17 dakikadır solaryum cihazında olduğunu gören Gülşah Bodur, giyinip işletme yöneticilerine neden kendisini kontrol etmediklerini sordu.

Daha sonra eve giden genç kadın, akşam saatlerinde hastaneye gitti. Burada yapılan kontrollerde, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu belirlendi. Gülşah Bodur, tedavisinin ardından işletme hakkında vücudunda yanıklar oluştuğunu belirterek, suç duyurusunda bulundu.

"CEZA OLARAK GÖRMÜYORUM"

Mahkeme, işletme sorumlusu A.K., hakkında 5 bin 580 TL adli para cezası kararı verdi. Yaşadıklarını anlatan Gülşah Bodur, "5 bin 800 civarında para cezası kesildi.

Bunu açıkçası ceza olarak görmüyorum. Sağlık bu kadar ucuz olmamalı. Bunu hep öderler; yani küçük bir ceza gibi gördüm. Ben bu durumda kendimi gerçekten sindirilmiş, bastırılmış gibi görüyorum. Bununla ilgili ne yapılır açıkçası bilmiyorum" dedi.

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