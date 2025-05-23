Kaçkar Dağları'nda yeni kertenkele türü keşfedildi!
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kürşat Şahin, Artvin Kaçkar Dağları’nda yaptığı arazi incelemeleri sırasında yeni bir kertenkele türü keşfetti.
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kürşat Şahin, Artvin'deki Kaçkar Dağları'nda arazi incelemeleri sırasında bir kertenkele türü keşfetti.
Kertenkeleye vefat eden annesi Saliha'nın ismini verdi. Tür "darevskia salihae" adıyla literatüre girdi. Şahin, "Saliha kertenkelesi sonsuza kadar yaşayacak" dedi.
Öğretim Üyesi Mehmet Şahin, keşfettiği kertenkeleye annesinin ismini verdi.