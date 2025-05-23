İş insanı İnan Kıraç kaçtı mı kaçırıldı mı? Hastanede gergin anlar

Demans teşhisi konulan ve mahkeme kararıyla vasi atanan 88 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, sağlık raporu almak üzere gittiği hastanede gerginlik yaşadı. Eşi Emine Alangoya ile vasiler arasında çıkan tartışmaya polis müdahale etti. Olayın ardından Kıraç, vasileri eşliğinde Koç Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025

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Hakkında Adli Tıp Kurulu tarafından 'demans' teşhisi konulan ve mahkeme tarafından kendisine vasi atanan 88 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, dün bir sağlık raporu almak için eşi Emine Alangoya ile birlikte Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Emine Alangoya, olayı haber alıp hastaneye mahkeme kararını uygulamak için polislerle birlikte gelen İnan Kıraç'ın vasilerine şiddetli itirazda bulundu. Tartışmanın büyümesi üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti.

5 polisin araya girmesi ile olay sonlanırken hastane içerisindeki hastalar büyük şok yaşadı. Olayın ardından İnan Kıraç - Emine Alangoya çifti ve İnan Kıraç'ın vasiliği üstlenen avukatlar hastanenin yönetim binasına götürüldü. Bir süre sonra da İnan Kıraç, vasilerin eşliğinde tedavi ve tetkikler için Koç Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

KAÇTI MI KAÇIRILDI MI?

İnan Kıraç'ın checkup işlemlerin ardından kaçırıldığı iddia edildi. Koç Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise "Sayın Kıraç, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan refakatinde yardımcı ve şoförüyle birlikte hastaneden vasilerin izni olmaksızın ayrılmıştır" denildi.

Kıraç'ın saatler sonra evine döndüğü ileri sürüldü.

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