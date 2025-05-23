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Isparta’da feci kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Hüseyin B.’nin kullandığı motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada 17 yaşındaki Muhammed Yavuz hayatını kaybetti, sürücü Hüseyin B. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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takvim.com.tr GAZETE
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Isparta’da feci kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Isparta Eğirdir'de Hüseyin B. yönetimindeki motosiklet, belde çıkışında sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Hüseyin B. ile arkasında yolcu olarak bulunan Muhammed Yavuz (17), yola savruldu. Muhammed Yavuz, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin B., hastaneye kaldırıldı.

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