Isparta’da feci kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Hüseyin B.’nin kullandığı motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada 17 yaşındaki Muhammed Yavuz hayatını kaybetti, sürücü Hüseyin B. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Isparta Eğirdir'de Hüseyin B. yönetimindeki motosiklet, belde çıkışında sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Hüseyin B. ile arkasında yolcu olarak bulunan Muhammed Yavuz (17), yola savruldu. Muhammed Yavuz, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin B., hastaneye kaldırıldı.