Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler! Çarşaflar ütüsüz düzleşsin | Evcil hayvanların tüyleri kesilir mi?

Günlük yaşamın küçük ama etkili sırlarıyla hem zaman kazanın hem de işleri kolaylaştırın. İşte işe yarar pratik bilgiler...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

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Çarşaf, nevresim ve yastık kılıflarındaki inatçı kırışıklıkları gidermek genellikle uzun süren bir ütüleme işlemi gerektiriyor. Sadece iki dakika içinde ve tamamen ücretsiz bir şekilde bu sorunu çözüyor. Yıkanıp kurutulmuş nevresimi yatağa normal şekilde yerleştirdikten sonra yapılması gerekenleri adım adım gösteriyor:

1. Bir su spreyi ile nevresimin tüm yüzeyine hafifçe su püskürtülüyor

2. Eller yardımıyla kırışıklıklar düzeltiliyor

3. Kırışıklıklar anında yok oluyor

EVCİL HAYVANLARIN TÜYLERİ KESİLİR Mİ?

Sıcak havaların herkes için bunaltıcı olduğu aşikar fakat siz köpeğinizi gerçekten niye tıraş etmek istiyorsunuz? Havalar sıcak olduğu için mi, tüyleri çok uzun olduğu için mi, tüyleri döküldüğü için mi? Gerçek cevap bu konuda oldukça önemlidir. Eğer yaz sıcaklarından bunalmasını önlemek amacıylaysa yaz aylarına girmeden önce tıraş ettirmeniz daha sağlıklı olur. Hem yaza doğru tüyler uzamaya başlar hem de deri tamamen tüysüz kalmayacağı için güneşe karşı hassasiyeti daha az olur.

Eğer şu an bir tıraş düşünüyorsanız tavsiyem kesinlikle pet kuaförü ile görüşmeniz ya da evde kendiniz tıraş edecekseniz tüylerini tamamen kesmemeniz. Tüyleri tamamen kesilen köpeklerin özellikle uzun tüylü köpeklerin, derilerinin tüysüz kalması onları daha hassas yapar. Ve güneş bu hayvanların derilerini daha çok yakar!

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