Ege'de peş peşe deprem | Önce Datça sonra Yunanistan! Tsunami uyarısı yapıldı

Ege’de korkutan depremler. Önce Datça’da 6 şiddetinde, sonra Yunanistan’ın Kandiye kenti açıklarında 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Türkiye dahil 10 ülkede hissedildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025

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Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Ege Denizi'nde dün saat 06.19'da 7.2 şiddetinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 25.3 kilometre olarak duyurdu.

Depremin merkez üssü Kandiye'ye yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta yer aldı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre sarsıntı oldukça geniş bir alanda etkili oldu.

Deprem özellikle Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde etkili oldu. Şiddetli sarsıntı sadece Yunanistan'ı değil, çevresindeki birçok ülkeyi de etkiledi. Bu ülkelerin; Türkiye, Bulgaristan, Kıbrıs, Mısır, Yunanistan, İtalya, Libya, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk olduğu açıklandı.

Türkiye'de; İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'da hissedildi. Vatandaşlar sabah erken saatlerde yaşanan sarsıntı ile uyanırken, Android deprem uyarıları sistemi üzerinden uyarı mesajı gönderildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

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