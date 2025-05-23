Bakanlık devrede | 552 bin kişiye kilo kontrolü!
Sağlık Bakanlığı, toplumda giderek artan obezite sorununun önüne geçmek için sokaklarda vücut kitle endeksi ölçmeye başladı.
Sağlık Bakanlığı, toplumda giderek artan obezite sorununa önlem almak amacıyla sokaklarda vücut kitle endeksi ölçmeye başladı.
İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyasında 10-16 Mayıs arasında, ücretsiz olarak 551 bin 980 kişinin boy-kilo ölçümleri gerçekleştirildi.
İndeksi normal aralıkta olmayanlar, sağlık merkezlerine yönlendirildi.