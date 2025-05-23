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Bakanlık devrede | 552 bin kişiye kilo kontrolü!

Sağlık Bakanlığı, toplumda giderek artan obezite sorununun önüne geçmek için sokaklarda vücut kitle endeksi ölçmeye başladı.

Burcu Şen
Burcu Şen GAZETE
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Bakanlık devrede | 552 bin kişiye kilo kontrolü!

Sağlık Bakanlığı, toplumda giderek artan obezite sorununa önlem almak amacıyla sokaklarda vücut kitle endeksi ölçmeye başladı.

İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyasında 10-16 Mayıs arasında, ücretsiz olarak 551 bin 980 kişinin boy-kilo ölçümleri gerçekleştirildi.

İndeksi normal aralıkta olmayanlar, sağlık merkezlerine yönlendirildi.

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