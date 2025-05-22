Gamze Özçelik’ten Kurban Bayramı’nda yüreklere dokunan proje

Umuda Koşanlar Derneği ile Gazze, Afrika ve Asya’da yardım faaliyetlerini sürdüren Gamze Özçelik, “Kardeşinle Bayram Olur” sloganıyla Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025

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Gamze Özçelik'in kurucu başkanı olduğu Umuda Koşanlar Derneği, başta Gazze olmak üzere Afrika kıtasında da çok önemli yardımlara imza attı. Dernek geçtiğimiz Ramazan Bayramı vesilesiyle toplanan bağışlarla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmişti.

Kurban Bayramı'nda da Asya, Afrika ve Ortadoğu'da "Kardeşinle Bayram Olur" sloganıyla çok önemli bir projeye imza atıyor.

Kurban bağışlarınızı bölgeye ulaştıran Gamze Özçelik'e sosyal medyada övgü yağdı:

✔ Helal Olsun sana. Yürekten kutluyorum.

✔ Gamze Özçelik, seninle gurur duyuyoruz.

✔ Ünlü olmak beraberinde vicdanlı olmayı da getirmeli. Tıpkı Gamze gibi.

✔ İyilikler hep yanında olsun Gamze abla.

✔ Güneş gibi doğuyor.

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