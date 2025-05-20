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Bu hatayı yapan sadece sen değilsin! Meğer yıllardır yanlış yazıyormuşuz

Türkçede bazı kelimeler vardır ki kulağa nasıl geliyorsa öyle yazarız. Ama işin aslı öyle değildir. Özellikle günlük konuşmalarda sıkça duyduğumuz bazı kelimelerin yazımı sandığımızdan çok farklı olabilir. İşte telaffuzu ve yazımı sıkça karıştırılan o kelimeler...

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Bu hatayı yapan sadece sen değilsin! Meğer yıllardır yanlış yazıyormuşuz

Günlük hayatta sıkça kullandığımız ama çoğu zaman yanlış yazdığımız bazı kelimeler olabiliyor. "Amblem mi aablem mi?", "Ahçı mı aşçı mı?" derken farkında olmadan dil bilgisi hatalarıyla dolu cümleler kurabiliyoruz. İşte yazımı sıklıkla karıştırılan bazı kelimeler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🔤 A HARFİ İLE BAŞLAYANLAR

❌ Aablem ✅ Amblem

❌ Acaip ✅ Acayip

❌ Acenta ✅ Acente

❌ Acitasyon ✅ Ajitasyon (Kışkırtma, duygu sömürüsü yapma)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

❌ Adele ✅ Adale

❌ Afaroz ✅ Aforoz

❌ Afili ✅ Afilli (Gösterişli, çalımlı)

❌ Ahçı ✅ Aşçı

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Artist (❌ Artis, Artiz)

Asgari (❌ Askari)

Astsubay (❌ Assubay)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Asfalt (❌ Asvalt)

Eşantiyon (❌ Aşentiyon, Aşantiyon)

Eşofman (❌ Aşofman, Eşortman)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ataş (❌ Ataç)

Atölye (❌ Atelye)

Ataşe (❌ Ateşe)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🔤 "B" HARFİYLE BAŞLAYANLAR

Birader (❌ Bilader)

Bilumum (❌ Bilimum)

Bilfiil (❌ Birfiil)

Bihaber (❌ Birhaber)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🔤 "C - Ç" HARFLERİYLE KARIŞTIRILANLAR

Cambaz (❌ Canbaz)

Jandarma (❌ Candarma, Cenderme)

Jelatin (❌ Celatin)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Cereyan (❌ Ceryan)

Jeton (❌ Ceton)

Jimnastik (❌ Cimnastik)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🔤 "D" HARFİYLE KARIŞTIRILANLAR

Dekorasyon (❌ Dekarasyon)

Dekoratör (❌ Dekaratör)

Dershane (❌ Dersane)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Dinozor (❌ Dinazor)

Direkt (❌ Direk)

%90’ımız bu kelimeleri yanlış yazıyor! Türkçede sık karıştırılan 10 popüler kelime%90’ımız bu kelimeleri yanlış yazıyor! Türkçede sık karıştırılan 10 popüler kelime
%90'ımız bu kelimeleri yanlış yazıyor! Türkçe'de sık karıştırılan 10 popüler kelime