Bu hatayı yapan sadece sen değilsin! Meğer yıllardır yanlış yazıyormuşuz
Türkçede bazı kelimeler vardır ki kulağa nasıl geliyorsa öyle yazarız. Ama işin aslı öyle değildir. Özellikle günlük konuşmalarda sıkça duyduğumuz bazı kelimelerin yazımı sandığımızdan çok farklı olabilir. İşte telaffuzu ve yazımı sıkça karıştırılan o kelimeler...
Günlük hayatta sıkça kullandığımız ama çoğu zaman yanlış yazdığımız bazı kelimeler olabiliyor. "Amblem mi aablem mi?", "Ahçı mı aşçı mı?" derken farkında olmadan dil bilgisi hatalarıyla dolu cümleler kurabiliyoruz. İşte yazımı sıklıkla karıştırılan bazı kelimeler...
🔤 A HARFİ İLE BAŞLAYANLAR
❌ Aablem ✅ Amblem
❌ Acaip ✅ Acayip
❌ Acenta ✅ Acente
❌ Acitasyon ✅ Ajitasyon (Kışkırtma, duygu sömürüsü yapma)
❌ Adele ✅ Adale
❌ Afaroz ✅ Aforoz
❌ Afili ✅ Afilli (Gösterişli, çalımlı)
❌ Ahçı ✅ Aşçı