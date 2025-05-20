Bu hatayı yapan sadece sen değilsin! Meğer yıllardır yanlış yazıyormuşuz

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 17:17

Günlük hayatta sıkça kullandığımız ama çoğu zaman yanlış yazdığımız bazı kelimeler olabiliyor. "Amblem mi aablem mi?", "Ahçı mı aşçı mı?" derken farkında olmadan dil bilgisi hatalarıyla dolu cümleler kurabiliyoruz. İşte yazımı sıklıkla karıştırılan bazı kelimeler...