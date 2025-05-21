Yine kene kabusu: 1,5 yaşındaki Metehan bebek hayatını kaybetti

Sivas'ın Kalebaşı Köyü'nde kene ısırması sonucu KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025

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Sivas'ın Kalebaşı Köyü'nde Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Metehan Tütüncü'ye 2 gün önce kene yapıştı. Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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