Kapadokya'da hareketli dakikalar! Sıcak hava balonu kayalıklara sıkıştı! Yaralanan var mı? Valilikten açıklama
Nevşehir Kapadokya'da 20 turistin bulunduğu sıcak hava balonu kayalıklara sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan turistlerin yara almadığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada konuyla ilgili incelemenin başlatıldığı duyuruldu.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde turistlerin bulunduğu sıcak hava balonu, kayalıklara sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekipleri balondan inip, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 20 turisti kurtardı.
Sıcak hava balonu, itfaiyenin çalışması sonrası, yeniden havalandı. Olayda herhangi bir yaralının olmadığı öğrenildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 05.00'te Çavuşin bölgesinden havalanan sıcak hava balonunun, uçuş süresinin dolması nedeniyle saat 06.00 sıralarında Zelve Ören Yeri yakınlarında bir yamaca zorunlu iniş gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Balon, hava koşulları ve uçuş süresi dikkate alınarak pilotun inisiyatifiyle kontrollü şekilde iniş yapmıştır. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir. Olayın ardından balonda bulunan yolcularımız, AFAD ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle sağlıklı şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli idari inceleme başlatılmıştır."