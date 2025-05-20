Kızılcahamam'da zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme kazasında 2 kişi yaralandı

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 00:42

Paylaş





ABONE OL

Kaza, İstanbul-Ankara D-750 karayolu Kızılcahamam Akyarma mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Ankara'ya geri dönüşüm balyaları taşıdığı tespit edilen bir tırın yola geri dönüşüm balyalarını dökmesi sebebiyle yol trafiğe kapatıldı.

Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle yoğun araç kuyruğu oluştu. Frenleri ısınan tırlar zincirleme kazaya neden oldu. 3 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karayolları ekipleri yolda temizleme çalışması yaptı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN