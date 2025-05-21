Dolandırıcılık oscarı el değiştirdi! Faruk Fatih Özer ‘Dolandırıldım’ diye mahkemeye başvurdu

Dolandırıcılıktan 11 bin yıl hapis alan Faruk Fatih Özer ‘Dolandırıldım’ diye mahkemeye başvurdu...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025

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Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan ve 11 bin yıl hapise mahkum edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 'Dolandırıldım' diyerek şikayetçi olduğu davada Özer'i zarara uğrattığı iddia edilen eski Thodex kullanıcısına ceza verildi. Sistemden 595 bin lira çektiği belirlenen Süleyman K. "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Süleyman K. hakkında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle zincirleme hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı...

FARUK FATİH'İ DOLANDIRDI

Binlerce kişiyi dolandırıp 11 bin 196 yıl 6 ay hapse çarptırılan Faruk Fatih Özer'i dolandırdığı iddia edilen Süleyman K., "Art niyetli olsaydım tüm paramı çekmeye çalışırdım. Platformun onayı olmadan para çekilmez" dedi.

MAHKEME: HAKSIZ KAZANÇ VAR

Mahkeme dosyada sanığın farklı tarihlerde 264 kez dijital para akışı gerçekleştirerek şahsi banka hesabına aktardığını belirtti. Sanığın ifadesini suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendiren mahkeme, Süleyman K.'nın 7 yıl 6 ay hapsine karar verdi.

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