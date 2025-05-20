Genç kadını 10 yerinden bıçakladı! Ardından intihar etti! 6 sayfalık not dikkat çekti
Adana'da genç bir kadın, evde sevgilisi tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Engin Yüce, cinayetin ardından 12. kattan atlayarak intihar etti. Yüce, geride 6 sayfalık not bıraktı.
Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 15 katlı apartmanın 12'nci katındaki dairede yaşanan olayda Engin Yüce, kız arkadaşı Şevval Çiftçi ile tartıştı.
Tartışman kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Engin Yüce, eline geçirdiği bıçakla kız arkadaşı Çiftçi'yi boyun, karın ve bacak kısımlarından yaraladı.
6 SAYFALIK NOT YAZDI
Yüce, daha sonra 6 sayfalık intihar notu yazıp, evin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri binanın önündeki otoparka düşen Yüce'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler daha sonra oturduğu daireye gitti.
Eve giren polis ve sağlık görevlileri Çiftçi'yi kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç kadının 10 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği saptandı. Polisin evdeki incelemesinde Yüce tarafından yazıldığı öğrenilen 6 sayfalık intihar notu bulundu.