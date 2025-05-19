Taksiciyi gözünü kırpmadan yüzünden ve boynundan bıçakladı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 00:16

Olay, akşam saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Hüseyin Y., ile aracına aldığı ve ismi öğrenilemeyen yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Gaziantep’te taksicinin aracına binen yolcu tarafından bıçaklanması kamerada. (DHA)

Tartışma sırasında Hüseyin Y., yolcunun önce sözlü sonra da bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda yüzünden ve boynundan yaralanan Hüseyin Y., ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken, Hüseyin Y. ise olay yerinden gelen taksici bir arkadaşı tarafından Abdulkadir Yüksel Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin Y., buradaki müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.