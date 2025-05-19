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Taksiciyi gözünü kırpmadan yüzünden ve boynundan bıçakladı! O anlar kamerada

Gaziantep'te taksi şoförü Hüseyin Y., aracına binen yolcu tarafından yaşanan tartışma sırasında defalarca bıçaklandı. Yüzünden ve boynundan yaralanan Hüseyin Y. hastaneye kaldırılırken, olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA
İHA
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Taksiciyi gözünü kırpmadan yüzünden ve boynundan bıçakladı! O anlar kamerada

Olay, akşam saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Hüseyin Y., ile aracına aldığı ve ismi öğrenilemeyen yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Gaziantep’te taksicinin aracına binen yolcu tarafından bıçaklanması kamerada. (DHA)Gaziantep’te taksicinin aracına binen yolcu tarafından bıçaklanması kamerada. (DHA)

Tartışma sırasında Hüseyin Y., yolcunun önce sözlü sonra da bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda yüzünden ve boynundan yaralanan Hüseyin Y., ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken, Hüseyin Y. ise olay yerinden gelen taksici bir arkadaşı tarafından Abdulkadir Yüksel Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin Y., buradaki müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Gaziantep'te takside kanlı saldırı kamerada: Yolcusu bıçakladı!

Gaziantep’te taksicinin aracına binen yolcu tarafından bıçaklanması kamerada. (DHA)Gaziantep’te taksicinin aracına binen yolcu tarafından bıçaklanması kamerada. (DHA)

OLAY ANI KAMERADA

Hüseyin Y.'nin bıçaklanma anı ise taksi içerisindeki kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganın Hüseyin Y.'yi defalarca bıçaklaması ve aracın içerisinden aşağı ittirmesi görüldü.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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