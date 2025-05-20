Muğla'da dehşet anları! Evinde katledilen adamın sevgilisi ve arkadaşlarına gözaltı

İbrahim Solak, korkunç bir cinayete kurban gitti. Tabancayla vurulan gencin ölümüyle ilgili soruşturmada, evdeki güvenlik kamerası görüntülerinden 4 şüpheli tespit edildi. Gencin sevgilisi ve arkadaşları gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025

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Acı olay, önceki gün Muğla'nın Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'den bir süre önce Muğla'ya otellerde çalışmak için gelen motosiklet tamircisi olan İbrahim Solak (25), evinde silahla vurulmuş, yerde cansız halde bulundu.

Eve giren polisler, İbrahim Solak'ı kanlar içinde bulunca, olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlenen gencin, cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olayın meydana geldiği saatlerde, 3 şüphelinin bahçe duvarından atlayarak içeri girdiğini belirledi. Görüntülerin izletildiği Solak'ın ev arkadaşı, olay sırasında işte olduğunu kanıtlayınca, serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasından tespit edilen 4 şüpheli Manisa'da yakalandı. Şüphelilerin, İbrahim Solak'ın kız arkadaşı Rabia G. ile onun arkadaşları Yağmur A., Sefer K. ve Murat K. olduğu belirlendi.



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