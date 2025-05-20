İstanbul'da maskeli kabus! Tetikçi tuttu eşinin kuyumcu dükkanını kurşunlattı

İstanbul Kağıthane’de kuyumculuk yapan kadına 3 ayda 3 kez maskeli saldırganlar tarafından otomatik silahla gerçekleştirilen saldırının arkasında, kadının boşanma aşamasındaki eşinin tuttuğu tetikçiler olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Kağıthane'de 3 şüpheli, kuyumcunun önüne geldi. Şüphelilerden biri, uzun namlulu otomatik silahla iş yerine ateş ettikten sonra kaçtı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Motosikleti süren şüphelinin Şiyar Ege Ö. (16), olayı gerçekleştiren şüphelinin Gürkan S. (18), motosikleti olayda kullanılmak üzere şüphelileri teslim eden kişinin ise Kayra Y. (18) olduğu belirlendi.



'TALİMATI EŞİ VERMİŞ'

3 şüpheli, yakalanarak adliyeye sevk edildi. Öte yandan, saldırının hedefi olan işyerinin geçtiğimiz aylarda 2 kez daha kurşunlandığı ve olaya karışan 5 kişinin tutuklandığı öğrenildi. Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN