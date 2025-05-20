İnan Kıraç hakkında halasının oğlundan çarpıcı iddia: Hayatından endişe ediyorum

İnan Kıraç, Emine Alangoya ile evlendi. Akıl sağlığının yerinde olmadığı belirlendi. Şimdi de halasının oğlundan vahim bir iddia geldi: İnan Bey’in hayatından endişe ediyorum...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025

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Milyarder İnan Kıraç (88), bu kez servetiyle değil evliliğiyle gündemi salladı! Eşi Suna Kıraç'ın vefatından 5 yıl sonra Emine Alangoya ile gizlice nikah kıydı. Ancak evlatlıktan reddi için dava açtığı kızı İpek, atağa kalktı. Babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını açıkladı. Demans teşhisi konulan Kıraç'a 2 avukat vasi olarak atandı. Ancak avukatlar Alangoya'nın direnciyle karşılaştı. Şimdi de Kıraç'ın ABD'de yaşayan halasının oğlu Ahmet Hür Güreralp'ın iddiaları gündemi salladı.

'KORKU FİLMİ GİBİ...'

Koç Holding bünyesinde 8 yıl çalıştığını vurgulayan Güreralp, şunları söyledi: 36 yıldır ABD'de yaşıyorum. İnan Kıraç halamın oğlu. Abim gibidir. Yaz tatillerini hep birlikte geçirirdik. Ancak İnan Kıraç'ın hayatından endişe ettiğim için İstanbul'a geldim. Emine Alangoya'nın engellemeleri ile karşı karşıya kaldım. En son yoğun ısrarlarım sonucu İnan Kıraç ile görüştüm. Ama o artık tanıdığım Kıraç değildi. Daha önce hiç duymadığım ifadeler kullanıyor, anlamlı bir iletişim kuramıyordu. Bu durum beni derinden endişelendirdi. Kendisine ne ilaç kullandığını sorduğumda, 'Emine Hanım ilgileniyor, ona sor' dedi. Alangoya, çok sevdiğim abimi tüm sevdiklerinden uzaklaştırdı, kendisine bağlı çalışanlarını işten çıkarttı. Her şey bir korku filmine dönüştü.



KASAYI BOŞALTTI

Ahmet Hür Güreralp, "Emine Alangoya, İnan Kıraç'ın sağlık sorunlarını hiçe sayıyor" dedi. Kıraç'ın davasına müdahil olmak için savcılığa başvuracağını belirtti. Hatta Emine Alangoya hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

Bu arada Ahmet Hür Güreralp'ın, Alangoya ile ilgili son iddiası ise oldukça ilginçti:



Emine Alangoya, Kıraça Holding'teki 2 kasadan birini boşalttı. Bunun yaparken de eskiden çalıştığı holdingteki arkadaşı M.S'den yardım aldı.

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