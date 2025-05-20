Güneş geliyor: Türkiye genelinde sıcaklıklar artacak!

Uzun süredir beklenen güneşli hava nihayet yüzünü gösteriyor. Yarından itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında artış bekleniyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025

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Bir türlü gelmek bilmeyen güneş sonunda yüzünü gösterecek. Yarından itibaren Türkiye genelinde sıcaklıklar artacak. İstanbul'da termometreler 20 derecenin üzerine çıkacak. İzmir ve Adana'da da sıcaklıklar hissedilir derecede artacak.

Doğu ve Güneydoğu'da sıcaklıklar 30'u aşacak. Karadeniz'de ise parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Bu arada turizm kenti Antalya'da sıcaklıklar 25 dereceyi aştı. Erken yazı fırsat bilenler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Akdeniz'in mavi sularında serinlemek isteyenler denize girerken, bazı turistler ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

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