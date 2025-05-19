Bolu'daki yangın faciasında ihmaller zinciri gözler önüne serildi! Yangın tatbikatı hiç yapılmamış

Grand Kartal Otel’deki yangın faciası 78 kişinin ölümüne yol açtı. Felakete giden ihmaller zinciri iddianamede tek tek anlatıldı. Buna göre hiçbir zaman yangın tatbikatı yapılmadı. Çalışanlar “olmayan tatbikata katılmış” sayıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025

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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'deki yangın faciasıyla ilgili iddianame tamamlandı. Otel sahibi Halit Ergül ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla kadar hapis istendi. İddianameye ifadeler ise otelde yangın tatbikatı yapılmadığını gözler önüne serdi:



Otel müdürü Zeki Yılmaz: Tatbikat yapılmadı. Gazelle Otel'deki tatbikatta ortak çalışan personel, tatbikata katılmış gibi gösterildi.

Muhasebeci Kadir Özdemir: Bir iş güvenliği uzmanı yoktu. Yangın eğitimi verilmedi. Tatbikat da yapılmadı.

Mutfak personeli Mehmet Gündüz: Alevler her yeri sardı. Yangın tüpü aradım ama bulamadım. Bağırarak insanları uyardım. Çünkü yangın butonu yoktu.

Otel çalışanı Enver Öztürk: Yangınla ilgili herhangi bir eğitim verilmedi. Tatbikat yapılmadı. Katlarda yangın tüpü yoktu.

Mutfak personeli Abdullah Bayır: Yangın eğitimi verilmedi, tatbikat da yapılmadı. Yangın tüpü, alarm sistemi veya yangın hortumu görmediğini kaydetti.

Kahvaltı elemanı Fidan Kurç: Yangınla ilgili iş güvenliği eğitimi verilmedi, tatbikat yapılmadı. Alarm sesi duymadım. Yangın merdivenini görmedim.



BELEDİYEYE BÜYÜK SUÇLAMA İDDİANAMEDE

CHP'li Bolu Belediyesi'nin ihmali de yer aldı. Buna göre Bolu Belediyesi İtfaiye görevlileri tarafından 16 Aralık 2024'te oteldeki yangın güvenliği yönünden eksiklikler tespit edildi. Ancak şüpheli Emir Aras'ın talimatı Kadir Özdemir'in başvurusuyla denetim iptal edildi.



EŞİNDEN ÖĞRENMİŞ İŞTE İDDİANAMEYE YANSIYAN DİĞER EKSİKLİKLER!

- Yangın merdiveni yoktu.

- Tahliye kapıları bozuktu.

- Yağmurlama sistemi bulunmuyordu.

- Duman tahliyesini sağlayan baca yoktu.

- LPG tesisatı onaysız şekilde kurulmuştu.

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