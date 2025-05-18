Kahraman esnaf kadın düşmanına karşı!
Hüsamettin M. (33), tarım aletleri satılan iş yerine gelen Meryem Y.’ye (48) bıçakla saldırdı. İş yerinin önünde bulunan Beytullah Nas, saldırgana müdahale edip olası cinayeti önledi.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaralama suçundan kaydı bulunan Hüsamettin M. (33), tarım aletleri satılan iş yerine gelen Meryem Y.'ye (48) bıçakla saldırdı. Dün saat 17.30 sıralarında ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine gelen Meryem M., kızı T.Y.'yi bir süredir rahatsız ettiğini öne sürdüğü Hüsamettin M. ile karşılaştı. Hüsamettin M., bıçakla Meryem Y.'nin üzerine yürüdü. Bu sırada iş yerinin önünde bulunan Beytullah Nas, saldırgana müdahale edip olası cinayeti önledi.