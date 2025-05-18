Dünyaca ünlü turistik trenler rotasını İstanbul’a çevirdi!

Dünyaca ünlü iki turistik tren, rotasını İstanbul’a çevirdi. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, “Macaristan demiryolu şirketinin Paris-İstanbul arasında sefer yapan turistik treni, Türkiye yolunda” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi MAV'ın Paris-İstanbul arasında işlettiği turistik trenin ve Simplon Orient Ekspresi'nin rotasını bir kez daha İstanbul'a çevirdiğini kaydetti.



Bakan Uraloğlu, Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan trenin İsviçre, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahını takip ederek Türkiye'ye geleceğini kaydetti. Uraloğlu, trenin Kapıkuleİstanbul parkuru arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletileceğini belirterek "Paris-İstanbul arasında sefer yapan turistik tren, Türkiye'ye Kapıkule'den giriş yaparak ertesi gün İstanbul Sirkeci Garı'na ulaşacak. Turistlerin dönüş yolculuğu 19 Mayıs'ta başlayacak" dedi. Uraloğlu, 14 vagondan oluşan trenin bu yıl ilk seferini 60 yolcu ile gerçekleştireceğini ifade etti. Uraloğlu, 29 Mayıs tarihinde ise Paris-İstanbul treninin bir kez daha geleceğini bildirdi. Suit vagonda bilet ise kişi başı 13 bin Euro.



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1911 Vagon-Li Şirketi'ne ait olan Şark Ekspresi, Orient-Express orijinal ismi ile 1883 yılında Paris'ten ilk seferine başladı. İstanbul'a gelen yolcular treni işleten Vagon-Li Şirketi'nin satın aldığı Pera Palas'ta kalmaya başladı. Tren, 1905 yılında açılan Simplon Tüneli'nin ismiyle 'Simplon Orient Express' olarak anıldı. Agatha Christie, Doğu Ekspresinde Cinayet isimli romanını 1934 yılında yayınladı. Şark Ekspresi, şapka devrimi için İstanbul'a şapka da taşıyordu.

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