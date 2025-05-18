Vücutlarında servet saklayan şüpheliler yakalandı!
25 Nisan saat 21.30 sıralarında yapılan denetimlerde, Çimkent’ten gelen Özbekistanlı Azıza B., Dılsora A. ve Fıruza K. isimli 3 kadın şüphe üzerine durduruldu. Cinsel organlarında 120 parça 6 kilo 28 gram altın yakalandı.
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Karşılama Salonu'nda, 25 Nisan saat 21.30 sıralarında yapılan denetimlerde, Çimkent'ten gelen Özbekistanlı Azıza B., Dılsora A. ve Fıruza K. isimli 3 kadın şüphe üzerine durduruldu. Şüphelilerin bagajları arandı fakat herhangi bir şeye rastlanmadı. Ancak X-ray taramasında kadınların cinsel organlarında 120 parça 6 kilo 28 gram altın ele geçirildi.