Vücutlarında servet saklayan şüpheliler yakalandı!

25 Nisan saat 21.30 sıralarında yapılan denetimlerde, Çimkent’ten gelen Özbekistanlı Azıza B., Dılsora A. ve Fıruza K. isimli 3 kadın şüphe üzerine durduruldu. Cinsel organlarında 120 parça 6 kilo 28 gram altın yakalandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025

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İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Karşılama Salonu'nda, 25 Nisan saat 21.30 sıralarında yapılan denetimlerde, Çimkent'ten gelen Özbekistanlı Azıza B., Dılsora A. ve Fıruza K. isimli 3 kadın şüphe üzerine durduruldu. Şüphelilerin bagajları arandı fakat herhangi bir şeye rastlanmadı. Ancak X-ray taramasında kadınların cinsel organlarında 120 parça 6 kilo 28 gram altın ele geçirildi.

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