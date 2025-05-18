Milli Judocu Fatma Avrupa Şampiyonluğu'nu Gazze'ye adadı!

Almanya’da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası’nda, finalde İsrailli rakibini yenen milli judocu Fatma Zehra Meki, kazandığı altın madalyayı Filistinlilere armağan etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025

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Konya'da küçük yaşlarda annesinin güçlensin diye spor salonuna gönderdiği Fatma Zehra Meki, antrenörlerinin yönlendirmesiyle judoya başladı. Potansiyeliyle başarıyı yakalayan Fatma Zehra'nın 2 yıl önce antrenman sırasında sağ çapraz bağları koptu.



Başarılı bir ameliyatın ardından yeniden mindere dönen Fatma Zehra, Türkiye Şampiyonası'nda aldığı bronz madalyayla seneye başladı. Ardından Antalya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda şampiyon olan Fatma Zehra Meki, aynı başarısını Almanya'da 25 Nisan'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda tekrarladı. Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu 17 yaşındaki Fatma Zehra Meki, yıllardır judoyla severek ilgilendiğini söyledi.



Azim ve kararlılıkla zorlukların üstesinden geldiğini anlatan Fatma Zehra, Romanya'da 2019'da düzenlenen Minikler Balkan Şampiyonası'nda altın madalya aldığını, sakatlığını atlattıktan sonra da çıktığı müsabakalarda önemli başarılar kazandığını dile getirdi.



MADALYAM HAKSIZ YERE KATLEDİLENLERE

Almanya'da düzenlenen şampiyonadaki başarısının kendisini çok gururlandırdığını vurgulayan Fatma Zehra, şöyle konuştu: "Orada İsrailli rakibimi yenerek şampiyon oldum. Müsabakayı kazandıktan sonra ailem, hocalarım ve kendi adıma çok sevindim. O maça hem Türkiye için hem de Filistin'de haksız yere katledilen küçük çocuklar ve kadınlar için çıktım. O ekstra motivasyon sağladı. Kazandığım madalya ülkeme ve Filistin'de katledilen insanlara armağan olsun." Konya Büyükşehir Belediyespor'da judo antrenörü olan Hakan Aydoğan ise Fatma Zehra'nın minikler ve ümitler kategorilerinde önemli başarılara imza attığını aktardı.

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