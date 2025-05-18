Azam yaşasın!

Ölümcül kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden Muhammed Azam Yıldız (9) destek bekliyor.

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025

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Ağrı Doğubayazıt'ta yaşayan Muhammed Azam Yıldız (9), ölümcül kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele ediyor. Genetik geçişli ve ilerleyici bir kas erimesi hastalığı olan DMD nedeniyle her geçen gün kaslarını kaybeden küçük Muhammed, akranları gibi koşup top oynamak istiyor. Muhammed'in annesi Elif Yıldız, "Yavrum gözümün önünde eriyor. Ne olur yavrumu kurtarın, bu çağrıya kulak verin" diyerek destek bekliyor. RECEP ÇİRİK

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