Adana'da derece cesedi bulunan Mustafa Hakkulu'nun katili canlı yayında itiraf etti!

Adana'da derece cesedi bulunan Mustafa Hakkulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bir gelişme yaşandı. Polis, cinayeti aydınlatmak için çalışma yaparken İsa Dumlu, Müge Anlı'nın programında arkadaşı olan Mustafa Hakkulu'yu eşi hakkında ileri geri konuştuğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti.

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025

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Adana Kozan'da 13 Aralık 2023'de Mustafa Hakkulu'nun aracı terk edilmiş halde bulundu. 11 gün sonra, dere içinde Mustafa Hakkulu'nun cesedi vatandaşlarca bulundu. Yapılan otopside, Mustafa Hakkulu'nun tabanca ile ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.



Polis, cinayeti aydınlatmak için çalışma yaparken İsa Dumlu, Müge Anlı'nın programında arkadaşı olan Mustafa Hakkulu'yu eşi hakkında ileri geri konuştuğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti. İsa Dumlu, sorgusunda ise cinayeti arkadaşı Yüksel Menderes Ürün'ün işlediğini iddia etti.



Mahkeme, İsa Dumlu'yu olayın 'Kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra cezasını, cinayeti itiraf etmesi ve olaydan dolayı pişmanlık duyması nedeniyle 25 yıl hapis cezasına indirdi. Yüksel Menderes Ürün ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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