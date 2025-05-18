Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan Roma Dönemine ait tarihi eser restore edildi!

Türkiye’nin en önemli arkeolojik mozaiklerinden olan Roma dönemine ait elmalı mozaik, Amasya Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri ellerinde yeniden hayat buldu.

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025

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2013'te Amasya Yavru Köyü yakınlarında bir kaçak kazı sırasında tesadüfen bulunan ve Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan Roma Dönemine ait 1800 yıllık "Amasya Elma Ağacı Mozaiği"nin bir örneği, Amasya Üniversitesi, Mimari Restorasyon Bölümü tarafından yeniden yapıldı.



Öğretim Görevlisi Lale Yılmaz'ın öncülüğünde yapılan çalışma ile Amasya'nın sembolü olan elmalı mozaiğin daha büyük kitlelere tanıtılması ve hak ettiği değeri görmesi amaçlandı. Yaklaşık 180 bin adet taş kullanılarak yeniden yapılan Elmalı Mozaik için Tasarım Meslek Yüksekokulu öğrencileri, akademik ve idari personeli gecesini gündüzüne kattı. El emeği göz nuruyla adeta nakış nakış işlenen Amasya Elma Ağacı Mozaiği, yakın zamanda Amasya'da bulunan Tarihi Taşhan'ın duvarlarını süsleyecek. SERKAN ATICI

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