Hatay’da korkunç kaza kamerada! Motosikletle TIR’a çarpan 16 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 13:07

Motosikletle TIR’a çarpan 16 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti. (DHA)

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Açıkgöz'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Bedirhan Açıkgöz toprağa verildi.