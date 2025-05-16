Osmaniye'de sağanak sele yol açtı Bülbül Deresi taştı! 8 araç hurda yığınına döndü
Osmaniye'de sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu sürüklenen 8 aracın hepsine ulaşıldı. Kepçe yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde yapılan incelemede, içerisinde kimsenin olmadığı tespit edildi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, selde can kaybı olmadığını bildirdi.
Osmaniye'de sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu sürüklenen 8 aracın hepsine ulaşıldı.
Kadirli ve Sumbas ilçelerinde dün etkili olan sağanakta Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen derenin taşması zarar gören alanlarda hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.
Bölgede çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri, son aracı Savrun Çayı'nda buldu.
CAN KAYBI VAR MI?
Kepçe yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde yapılan incelemede, içerisinde kimsenin olmadığı tespit edildi. Dere yatağına sürüklenen araçlar, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak belediyeye ait tesislerin bahçesine çekildi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, selde can kaybı olmadığını bildirdi. Yılmaz, "Şu ana kadar herhangi bir ölü ya da yaralı bilgisi gelmedi. Tüm halkımıza geçmiş olsun." diye konuştu.
Kadirli ve bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, derenin taşması sonucu Yenimahalle, Dervişpaşa, Pazar ve Savrun mahallelerinde de bodrum katları su altında kalan evlerde çalışma gerçekleştiriyor.
Evleri su ve balçık altında kalan vatandaşlar da kurtarabildikleri eşyalarını evlerinden çıkararak temizlemeye çalışıyor.