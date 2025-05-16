Osmaniye’de sağanak sele yol açtı Bülbül Deresi taştı! 8 araç hurda yığınına döndü

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 11:49

Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı. (AA)

CAN KAYBI VAR MI?

Kepçe yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde yapılan incelemede, içerisinde kimsenin olmadığı tespit edildi. Dere yatağına sürüklenen araçlar, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak belediyeye ait tesislerin bahçesine çekildi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, selde can kaybı olmadığını bildirdi. Yılmaz, "Şu ana kadar herhangi bir ölü ya da yaralı bilgisi gelmedi. Tüm halkımıza geçmiş olsun." diye konuştu.