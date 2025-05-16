Derin dondurucudaki poşetten ceset çıktı! Cansız beden Hüseyin Okumuşoğlu’na mı ait? Bina sakinleri konuştu: Koku hissetmedik

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 18:07

Evde yaptığı kontrol sırasında, derin dondurucu ve buzdolabının içinde çöp poşetlerine sarılı bir cesetle karşılaşınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile birlikte sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Çilingirle girdiği evde korkunç manzarayla karşılaştı: Derin dondurucularda bulunan poşetlerden erkek cesedi çıktı. (İHA)

CESET HÜSEYİN OKUMUŞOĞLU'NA MI AİT?

Cumhuriyet savcısının nezaretinde yapılan detaylı incelemede, dondurucularda saklanan cesedin erkek bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Ceset, tabuta konularak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin, yaklaşık 11 yıl önce aranan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu değerlendiriliyor. Polis, olayın nasıl gerçekleştiğini ve cinayet sebebini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Cinayetin işlendiği evde kiracı olarak ikamet eden Meliha Veske'nin ise 3 Mayıs'ta sağlık problemlerinden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi. Ev kirasının ve elektrik faturasının da düzenli olarak ödendiği dikkat çekti.