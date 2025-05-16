Derin dondurucudaki poşetten ceset çıktı! Cansız beden Hüseyin Okumuşoğlu'na mı ait? Bina sakinleri konuştu: Koku hissetmedik
Kırıkkale'de bir apartman dairesinde kiracı olarak kalan kişiden uzun süredir haber alamayan ev sahibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtırınca derin dondurucu ve buzdolabının içinde, çöp poşetlerine sarılı halde erkek cesedi buldu. Cesedin yaklaşık 11 yıl önce kaybolan bir şahsa ait olduğu değerlendirilirken, olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Çalılöz Mahallesi 11. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il dışından Kırıkkale'ye gelen ev sahibi C.Ç., uzun süredir ulaşamadığı kiracısı için çilingir yardımıyla dairenin kapısını açtırdı.
POŞETLERE SARILI CESET BULUNDU
Evde yaptığı kontrol sırasında, derin dondurucu ve buzdolabının içinde çöp poşetlerine sarılı bir cesetle karşılaşınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile birlikte sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
CESET HÜSEYİN OKUMUŞOĞLU'NA MI AİT?
Cumhuriyet savcısının nezaretinde yapılan detaylı incelemede, dondurucularda saklanan cesedin erkek bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Ceset, tabuta konularak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin, yaklaşık 11 yıl önce aranan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu değerlendiriliyor. Polis, olayın nasıl gerçekleştiğini ve cinayet sebebini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli de gözaltına alındı.
Cinayetin işlendiği evde kiracı olarak ikamet eden Meliha Veske'nin ise 3 Mayıs'ta sağlık problemlerinden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi. Ev kirasının ve elektrik faturasının da düzenli olarak ödendiği dikkat çekti.