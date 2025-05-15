Cem Karaca'nın aşkı Meral Karaören'i FETÖ yalanıyla 20 milyon TL dolandırdılar: Ben başkomiser Yıldırım Öztürk
Cem Karaca'nın uğruna şarkı yazdığı aşkı Meral Karaöre, dolandırıcıların FETÖ yalanına 20 milyon TL'sini kaptırdı. Karaören, telefonda kendisini başkomiser olarak tanıtan birisinin 'FETÖ sizin hesaplarınıza, tapularınıza ulaştı, biz sizi koruyacağız' sözlerine inandığını ifade ederek, ''Konuşmalarımızdan kimseye bahsetmeyeceksiniz, babanız mezardan çıksa bile söylemeyeceksiniz' diyerek beni tehdit etti' dedi.
Efsane sanatçı Cem Karaca'nın sevgilisi olarak tanınan ve Karaca'nın o dönem "Ömrüm" adlı şarkıyı kendisine yazan hatta ikilinin aşkının anlatıldığı bir kitaba da konu olan 80 yaşındaki Meral Karaören, milyonlarını kaptırdı. Karaören kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldü. Karaören, ailesinden yadigâr kalan taş evi, sahte operasyon hikayeleriyle korkutularak dolandırıcılara kaptırdı.
BEN 'BAŞKOMİSER YILDIRIM ÖZTÜRK'
Yeni Asır'ın haberine göre; Karaören, "Telefonu açtım, kendisini 'Başkomiser Yıldırım Öztürk' olarak tanıtan bir şahıs benimle konuştu. Annemin, babamın adını, akrabalarımı, arabamın plakasını biliyordu.
'FETÖ sizin hesaplarınıza, tapularınıza ulaştı, biz sizi koruyacağız' dedi. Çok korktum. 'Konuşmalarımızdan kimseye bahsetmeyeceksiniz, babanız mezardan çıksa bile söylemeyeceksiniz' diyerek beni tehdit etti" dedi.