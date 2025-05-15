Cem Karaca’nın aşkı Meral Karaören’i FETÖ yalanıyla 20 milyon TL dolandırdılar: Ben başkomiser Yıldırım Öztürk

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 09:55

Efsane sanatçı Cem Karaca'nın sevgilisi olarak tanınan ve Karaca'nın o dönem "Ömrüm" adlı şarkıyı kendisine yazan hatta ikilinin aşkının anlatıldığı bir kitaba da konu olan 80 yaşındaki Meral Karaören, milyonlarını kaptırdı. Karaören kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldü. Karaören, ailesinden yadigâr kalan taş evi, sahte operasyon hikayeleriyle korkutularak dolandırıcılara kaptırdı.