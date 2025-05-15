Kaza yaptı ama yola savrulan 2 kişiye aldırış etmedi! O anlar kamerada

Hatay’da hafriyat kamyonunu sollayan bir otomobil, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı; çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi yola savrulurken, otomobil sürücüsü durmadan yoluna devam etti. Kaza anı temizlik aracının kamerasına saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 09:30

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Hatay'da sollama yapan otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yere savruldu.



Kaza, Antakya çevreyolu Subaşı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Hafriyat kamyonunun sollayan otomobil, aynı istikamette ilerleyen motosikletle çarpıştı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazayla birlikte motosiklette bulunan 2 kişi yere savruldu. Kaza anı yolda temizlik çalışması yürüten aracın sürücüsünün kamerasına yansıdı.

HEM ÇARPTI HEM DURMADI

Görüntülerde; kazayla birlikte 2 şahsın motosikletten savrulduğu anları ve araç sürüsünün kazanın ardından durmadan devam ettiği anlar yer aldı.

Öte yandan motosikletten yere savrulan 2 şahsın kazayı sıyrıklarla attığı öğrenildi.