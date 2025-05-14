Tüm ailesini yangında kaybetti 2 ay sonra nişanlandı: İtfaiyeci baba hakkında korkunç iddia

İtfaiyeci Turgay Gezgin, eşi ve 2 çocuğunu yangında kaybetti ancak kısa süre sonra hemşire F.T.’yle nişanlandı. Evini kundaklayıp ailesini öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Yürekleri yakan olay, 18 Mart'ta Aydın Nazilli'de yaşandı. Yeşil Mahalle 372 Sokakta bulunan bir apartmanın ikinci katında Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan Turgay Gezgin'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında Gezgin'in eşi Fatma Gezgin (34), çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) hayatını kaybetti. Turgay Gezgin, evin önünde gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Olayın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

2 AYLIK TAKİP BİTTİ

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından konu ile ilgili olarak yapılan 2 aylık teknik takip sonrasında, ölüme sebep olma şüphesiyle Turgay Ahmet Gezgin ve olay sonrası nişanlandığı belirlenen hemşire F.T. isimli kadın takibe alındı. Şüpheliler, dün saat 03.00 sıralarında yapılan operasyon ile yakalandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN