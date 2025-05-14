14 Mayıs 2025 Migros Crunch Kampanyası Çekiliş sonuçları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...
14 Mayıs 2025 tarihli Migros Crunch Kampanyası Çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan talihliler, Playstation 5 Slim 1 TB Oyun Konsolu Beyaz, Playstation 5 VR2 Sanal Gerçeklik Gözlüğü kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
14 Mayıs 2025 tarihli Migros Crunch Kampanyası Çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ'nin 13.03.2025 tarihli ve E-24951361-255.01.02-69772 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 08.05.2025 tarihinde yapılan çekilişe 4.166 katılım gerçekleşmiştir. Çekilişe katılan talihliler, Playstation 5 Slim 1 TB Oyun Konsolu Beyaz, Playstation 5 VR2 Sanal Gerçeklik Gözlüğü kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Playstation 5 Slim 1 TB Oyun Konsolu Beyaz Asil Talihlileri
Playstation 5 VR2 Sanal Gerçeklik Gözlüğü Asil Talihlileri