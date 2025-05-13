Sosyal medyada tanıştı 300 bin TL dolandırıldı!

Bursa'da sosyal medyadan tanışıp düşük faizli kredi çekme vaadiyle buluştuğu Servan G.’yi (19), mobil bankacılık üzerinden 300 bin lira kredi çekip dolandıran Mahmut A. tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025

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Adana'da yaşayan Mahmut A., Servan G. ile sosyal medyadan tanışıp arkadaş oldu. Servan G.'nin maddi sıkıntılarından bahsettiği Mahmut A., düşük faizli kredi çekebileceğini söyleyince, taraflar buluşma kararı aldı.

Mahmut A., Servan G.'nin mobil bankacılık üzerinden 300 bin TL kredi çekip, bir başka hesaba havale yaptı. Servan G., dolandırıldığını anlayıp, polisi aradı. Mahmut A. tutuklandı.

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