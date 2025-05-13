En acı ziyaret! Ayşegül Şimşek Anneler Günü'nde vahşice katledilen evlatlarının mezarına gitti

Ayşegül Şimşek, vahşi cinayette iki çocuğunu kaybetti. Anneler Günü’nde çocuklarının mezarına giderek onlara dua etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

Sivas'ta maske ve gözlükle kendisini gizleyen Hüseyin Sönmez (34), geçen hafta girdiği evde Umutcan (22) ve milli kayak sporcusu Melisa Şimşek (16) kardeşleri bıçaklayarak hayattan kopardı.

Tutuklanan Sönmez'in öldürdüğü kardeşlerin babası Umut Şimşek ile 5 yıl öncesinde aralarında 500 bin liralık bir alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edildi. Cinayetin ardından Anneler Günü'nde mezarlıkta duygusal anlar yaşandı. Çocuklarını aynı anda toprağa veren Ayşegül Şimşek, evlatlarının mezarını ziyaret etti. Yanındaki çiçek fidelerini mezara dikti. Mezar başında dua etti.



HAYALLERi YARIM KALDI

Kardeşlerin en büyük hayallerinin Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmak olduğu ortaya çıktı. Ancak o hayal, yarım kaldı. Şimşek kardeşlerin kuzenleri, şampiyonluk maçında Melisa ve Umutcan'ın adının yer aldığı pankartla sahaya çıkılmasını talep etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN