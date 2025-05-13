Bartın'da tüfek faciası: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Amasra’da muhtar Volkan Göktepe’nin engelli oğlu, evde bulduğu tüfekle oynarken ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği 6 yaşındaki kardeşi B.G. yaşamını yitirirken, yaralanan 7 yaşındaki arkadaşının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Bartın Amasra'da muhtar Volkan Göktepe'nin ismi öğrenilemeyen engelli oğlu, evde bulduğu tüfekle oynamaya başladı.
Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar, evde bulunan 6 yaşındaki kardeşi B.G ile 7 yaşındaki arkadaşı H.C.G.'yi yaraladı.
Hastaneye kaldırılan ağır yaralı B.G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.