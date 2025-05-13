Bartın'da tüfek faciası: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Amasra’da muhtar Volkan Göktepe’nin engelli oğlu, evde bulduğu tüfekle oynarken ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği 6 yaşındaki kardeşi B.G. yaşamını yitirirken, yaralanan 7 yaşındaki arkadaşının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025

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Bartın Amasra'da muhtar Volkan Göktepe'nin ismi öğrenilemeyen engelli oğlu, evde bulduğu tüfekle oynamaya başladı.

Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar, evde bulunan 6 yaşındaki kardeşi B.G ile 7 yaşındaki arkadaşı H.C.G.'yi yaraladı.

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı B.G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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