Antalya'da kanlı hesaplaşma! 1 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesi iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 5 kişi adliyeye sevk edildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025

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Antalya Alanya'da dün husumet bulunun 2 grup tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şüpheli A.A (19), babası M.A.'nın (45) bulunduğu eve gitti. Evden av tüfeğini alarak olay yerine babası birlikte geldi.

A.A, tüfek ile Harun Köleoğlu'na (19) ateş etti. Hastaneye kaldırılan yaralı Harun Köleoğlu, hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli A.A., M.A., M.T., E.K., M.Ç. adliyeye sevk edildi.

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